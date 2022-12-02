Шольц призвал Путина как можно скорее найти решение конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом 2 декабря журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер в разговоре с российским президентом настаивал на том, что нужно как можно скорее прийти к дипломатическому решению, к которому относится вывод российских войск», — рассказал Хебештрайт.

При этом, по его словам, в разговоре с Путиным Шольц подчеркнул решимость Германии продолжать помогать Украине обеспечивать ее обороноспособность, а также осудил массированные ракетные авиаудары по объектам украинской инфраструктуры.

Ранее в этот день сообщалось о проведении телефонных переговоров между Путиным и Шольцем по поводу ситуации вокруг Украины. Отмечалось, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Во время разговора российский лидер указал Шольцу на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих киевский режим вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных. В совокупности с политической и финансовой поддержкой это приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров, отметил Путин.

В этот же день Шольц на Берлинской конференции по безопасности выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе». Шольц также отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по темам контроля над вооружениями и размещения ракет.

29 ноября экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Ранее, 11 ноября, Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

В сентябре канцлер Германии отмечал, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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