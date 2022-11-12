Шольц объяснил свое стремление вести переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Свою позицию немецкий политик объяснил во время выступления на мероприятии RND в пятницу, 11 ноября.

Он отметил, что все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

«Эта тема поднималась во время каждого разговора с президентом РФ. И я не позволил критикам отговорить меня от этих контактов», — сказал Шольц.

Он также напомнил о своем визите в Москву и встрече с Путиным незадолго до начала спецоперации. Глава правительства ФРГ назвал эту поездку очень важной в контексте происходящих событий, поскольку во время переговоров была затронута тема взаимоотношений Украины и России.

Ранее, 2 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, еще месяц назад канцлер Германии совершенно иначе относился к России. Однако теперь он считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык.

Однако правительство Германии опровергло слова Эрдогана, уточнив, что канцлер подтвердил неизменность своей позиции. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории Украины и начать переговоры с Киевом.

До этого, 17 сентября, Шольц сообщил, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт. Он добавил, что считает проведение переговоров важным, даже когда стороны не питают никаких иллюзий насчет их исхода.

Германия наряду с другими западными государствами оказывает поддержку Украине на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

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