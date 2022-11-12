Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны
Культура
Бэнкси нарисовал граффити на развалинах на Украине
Общество
Семья основателя «Ласкового мая» не унаследует его хиты
Мир
Минфин одобрил закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка
Мир
Названа причина затянувшейся паузы с новыми санкциями ЕС против РФ
Мир
ЕС выделил €1 млрд для вывоза зерна с Украины по суше
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Армия
ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Нижней Дуванке в ЛНР
Армия
Российские военные сообщили о бегстве ВСУ на авдеевском направлении
Общество
СКР может возбудить дело против треш-блогера за оскорбление полиции
Мир
В Швеции признали попадание в ловушку НАТО при вступлении в альянс
Сюжет:

Шольц объяснил свое стремление вести переговоры с Путиным

Шольц заявил, что не позволял критикам отговорить его от переговоров с Путиным
0
Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Свою позицию немецкий политик объяснил во время выступления на мероприятии RND в пятницу, 11 ноября.

Пусть бундес так: Шольц и Путин дали шанс дипломатии
С чем согласились и о чем поспорили канцлер Германии и президент России

Он отметил, что все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

«Эта тема поднималась во время каждого разговора с президентом РФ. И я не позволил критикам отговорить меня от этих контактов», — сказал Шольц.

Он также напомнил о своем визите в Москву и встрече с Путиным незадолго до начала спецоперации. Глава правительства ФРГ назвал эту поездку очень важной в контексте происходящих событий, поскольку во время переговоров была затронута тема взаимоотношений Украины и России.

Ранее, 2 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, еще месяц назад канцлер Германии совершенно иначе относился к России. Однако теперь он считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык.

Однако правительство Германии опровергло слова Эрдогана, уточнив, что канцлер подтвердил неизменность своей позиции. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории Украины и начать переговоры с Киевом.

До этого, 17 сентября, Шольц сообщил, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт. Он добавил, что считает проведение переговоров важным, даже когда стороны не питают никаких иллюзий насчет их исхода.

Германия наряду с другими западными государствами оказывает поддержку Украине на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022