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Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию вокруг Украины

Путин и Шольц в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу, 2 декабря.

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Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В разговоре российский лидер также указал на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих киевский режим вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных.

Всё это в совокупности с политической и финансовой поддержкой украинской стороны приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров, отметил Путин.

Он также призвал Германию пересмотреть подходы к ситуации на Украине.

Ранее в этот же день Шольц на Берлинской конференции по безопасности выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе». Шольц также отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по темам контроля над вооружениями и размещения ракет.

29 ноября экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Ранее, 11 ноября, Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

В сентябре канцлер Германии отмечал, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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