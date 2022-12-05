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Шольц раскрыл подробности новой стратегии безопасности ФРГ

Шольц заявил, что новая стратегия нацбезопасности ФРГ учтет угрозы в Европе, «в первую очередь от России»
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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, а ее новая стратегия безопасности учтет угрозы в Европе, «в первую очередь исходящие от России». Об этом говорится в статье немецкого канцлера Олафа Шольца, опубликованной 5 декабря в американском журнале Foreign Affairs.

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Как напомнил политик, в последние десятилетия решения по вопросам безопасности ФРГ и оснащения немецкой армии принимались на фоне мира в Европе.

«Теперь главным вопросом будет то, каким угрозам мы и наши союзники должны противостоять в Европе, прежде всего со стороны России», — подчеркнул он.

Угрозами Шольц назвал якобы возможное нападение на территории европейских стран, «кибервойны и даже низкий шанс применения ядерного оружия».

Глава немецкого правительства также добавил, что Берлин делает всё для защиты и укрепления международного порядка на принципах ООН.

«Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем», — отметил он.

Ранее, 2 декабря, Шольц выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе». Немецкий канцлер также отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по темам контроля над вооружениями и размещения ракет. В этот же день он в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

В сентябре канцлер Германии отмечал, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт.

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