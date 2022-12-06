Боррель назвал первостепенными гарантии безопасности для Украины

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что в первую очередь необходимо обсудить гарантии безопасности для Украины, а затем — для России. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщило агентство Agence France-Presse.

Отмечается, что во время выступления на форуме парижского института Жака Делора Боррель заявил, что конфликт на Украине должен разрешаться в соответствии со всеми нормами международного права путем предоставления гарантий безопасности прежде всего Киеву.

«Что касается [гарантий безопасности] для России, то об этом мы поговорим позже», ― подчеркнул председатель Европарламента.

Более того, Боррель уточнил, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, единственный путь завершения конфликта на Украине — путем переговоров.

3 декабря французский лидер подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

До этого, 1 декабря, Макрон заявил о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни.

В Кремле в свою очередь отметили, что в планах Путина пока нет разговора с французским лидером.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».