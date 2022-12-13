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Reuters сообщило о демарше дипломатов после слов Макрона о гарантиях РФ

Reuters: дипломаты некоторых стран предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях России
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Фото: REUTERS/Pool/Gonzalo Fuentes
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Дипломаты, представляющие ряд стран Восточной Европы в Париже, предприняли демарш из-за заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой архитектуре безопасности Европы. Об этом 12 декабря сообщило агентство Reuters.

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Агентство уточняет, что представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии направили письменный демарш в директорат континентальной Европы МИД Франции. В документе утверждается, что ранее действия России в отношении архитектуры европейской безопасности якобы были нацелены на разделение и ослабление Европы.

Черновик документа, по информации Reuters, представители Чехии передали в столицы других стран ЕС на прошлой неделе. Представитель Макрона при этом отметил, что заявление президента Франции не содержит ничего нового.

Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России, 3 декабря в интервью телеканалу TF1. Он добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

Французский лидер 1 декабря заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни. В Кремле, в свою очередь, отметили, что в планах Путина пока нет разговора с Макроном.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский 12 декабря отметил, что Варшава не видит необходимости в обсуждении гарантий безопасности для России и считает это стратегической ошибкой. По его словам, не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а ЕС нуждается в них от РФ.

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