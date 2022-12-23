В МИД РФ раскрыли условия для обсуждения гарантий безопасности

Москва готова обсуждать гарантии безопасности при условии, что военнослужащие НАТО покинут Украину, а территориальные изменения будут официально признаны. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил в интервью с ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Также он указал на необходимость остановить накачку Киевского режима оружием.

По словам Дарчиева, на сегодняшний день РФ ожидает инициативы со стороны Запада, поскольку ранее уже предпринималась попытка урегулировать разногласия, которая была категорично отвергнута.

«Как сейчас выясняется, под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», — отметил собеседник агентства.

Глава департамента МИД добавил, что спецоперация стала вынужденным ответом на агрессивные шаги оппонентов, которые, помимо прочего, на корню загубили всякие предпосылки к доверительному диалогу.

Накануне президент России Владимир Путин оценил возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров. По словам президента, рано или поздно стороны начинают двигаться к совместному обсуждению разногласий.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прошедшая встреча лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского показала нежелание стран прислушаться к России и стремление продолжать конфликт.

До этого, 14 декабря, издание The American Conservative (TAC) написало о том, что администрация Байдена подталкивает Киев к переговорам и уступкам по территориальным вопросам.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал материал. В разговоре с «Известиями» предположил, что США и их союзники по НАТО пересматривают позиции по Украине, пытаются направить киевский режим к диалогу, но делают это аккуратно.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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