Администрация президента США Джо Байдена подталкивает Украину к переговорам с Россией и к уступкам по территориальным вопросам. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил обозреватель The American Conservative (TAC) Тед Снайдер.

«Администрация Байдена перешла от исключения подталкивания Украины к переговорам к подталкиванию Украины к переговорам», — сказано в материале.

Снайдер отмечает, что официально США продолжают настаивать на том, что решения Украины зависят от нее самой, но в частном порядке официальные лица Вашингтона начали высказывать мнение о том, что в конечном итоге президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, пойдет на уступки.

Как отмечается в материале, стратегия Вашингтона менялась в три этапа. Сначала Белый дом подталкивал Киев к переговорам с РФ, затем предлагал найти компромисс. После этого администрация президента США предложила «свободно интерпретировать» заявления о территориальной целостности, что говорит о перенаправлении Киева к территориальным уступкам.

«Если это так, то США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению конфликта», — уточнил обозреватель.

Россия в таком случае якобы оставит себе Крым и Донбасс, а окончательный статус этих территорий будет обсуждаться позже, заявил Снайдер.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России. Поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

8 ноября Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

Дмитрий Песков на это ответил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе: то они ведут переговоры, то они отказываются от диалога. По его мнению, Киев не хочет никаких переговоров.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.