В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 декабря заявил, что прошедшая встреча лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского показала нежелание стран прислушаться к России и стремление продолжать конфликт.
По его словам, в Кремле ознакомились с результатами встречи. Однако, отметил Песков, ни одна из сторон не озвучила предложений с призывом к миру, что говорит о желании США воевать с Россией до последнего украинца.
«Не прозвучало также ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, и не прозвучало никаких призывов к миру. Реальных призывов к миру, не на камеру, что говорится, а реальных», — сообщил он журналистам.
21 декабря украинский лидер в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.
Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.
По его словам, встреча в Вашингтоне ознаменовала новый этап отношений между США и Украиной, которые за последние 300 дней стали по-настоящему союзническими. Он добавил, что одной из центральных тем обсуждения было дальнейшее наращивание военного потенциала Киева.
Официальный представитель администрации президента Карин Жан-Пьер отметила, что Байден пригласил Зеленского приехать в США, чтобы подчеркнуть приверженность сотрудничества.
США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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