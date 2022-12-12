Эксперт рассказал о возможных шагах Сербии для решения конфликта с Косово

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в понедельник, 12 декабря, проанализировал ситуацию, которая сложилась между Сербией и Косово, а также рассказал о нескольких вариантах решения конфликта.

«В Косово продолжают нагнетать обстановку и ведут дипломатию «отрыва по кусочкам». Эта схема работает следующим образом: албанцы продолжают нарушать заключенные ранее соглашения, Сербия обращается к Евросоюзу как к медиатору, чтобы прекратить откровенные нарушения, по итогу переговоров Сербии приходится пойти на уступки, через некоторое время ситуация в точности повторяется», — сказал он в комментарии «Абзацу».

По словам эксперта, в сложившейся ситуации у Сербии есть четыре варианта действий. Первый заключается в том, что страна идет на поклон к Евросоюзу, убеждает его в том, что сделает всё, что от нее потребуют, чтобы вернуться к прежнему статус-кво.

ЕС может потребовать от Белграда прекратить сотрудничество с Пекином и ввести санкции против Москвы. Однако этот вариант приведет к тому, что окончательное решение вопроса просто будет отложено на неопределенное время, считает Мирзаян.

«Второй вариант — Сербия соберется с силами и начнет войну. Есть возможность, что они смогут выиграть эту войну, потому что Европа и НАТО сейчас завязли в решении украинских вопросов, им немного не до Сербии. Но даже если они ее проиграют, то по крайней мере смогут хоть как-то сохранить достоинство», — отметил он.

Третьим вариантом является сдача Косово. Это решит все проблемы, потому что Евросоюзу больше нечем будет шантажировать Белград. Но это решение приведет к масштабным протестам внутри государства.

«Четвертый вариант — «сыграть в Эрдогана [Реджеп Тайип. — Ред.]»: не вести настоящую войну, а только угрожать развязыванием военного конфликта», — пояснил эксперт.

По его словам, это нужно для того, чтобы убедить Запад в том, что они просто не могут себе позволить участвовать в новом конфликте, пока все силы брошены на помощь Украине. Он добавил, что использование последнего варианта Сербией покажет, что страну просто загнали в угол и не оставили никаких других выходов. Мирзаян допустил, это может подтолкнуть ЕС надавить на Косово, чтобы разрядить обстановку.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Новые меры вступили в силу с 1 ноября, а с конца месяца начали взимать штрафы с тех, кто продолжает ездить с сербскими номерами. Власти Сербии отмечали, в свою очередь, что этими действиями Приштина пытается изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

В том же месяце лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

Также глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной республике.

Спустя несколько недель, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме, пишет REGNUM. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

В ночь на воскресенье, 11 декабря, в регионе были зафиксированы три перестрелки, передает RT. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

На следующий день стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Тогда же Вучич осудил действия премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, который угрожал атаковать сербов на возведенных баррикадах в северной части региона, сообщает телеканал «360». Президент Сербии назвал это «попыткой решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии». Также глава государства созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово, передает НСН.