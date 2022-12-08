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В Кремле заявили о существующих рисках терактов в Крыму со стороны Украины

Песков: Украина продолжает линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Риски последующих терактов со стороны Украины в отношении Крыма и Севастополя сохраняются, поскольку украинская сторона продолжает свою линию по приверженности террористической деятельности. Об этом заявил 8 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Риски безусловно есть, украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов. Это первое. Но с другой стороны, поступающая информация говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Для ответа на вопрос журналистов о том, достаточно ли защищены Крым и Севастополь после того, как там уже удалось сбить несколько украинских беспилотников, Песков порекомендовал обратиться в Министерство обороны.

«Я не совсем могу давать оценку достаточности или недостаточности мер, которые принимаются в рамках СВО. Лучше обращаться к военным», — добавил представитель Кремля.

Ранее в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабль Черноморского флота поразил беспилотник в акватории Черного моря в Севастополе.

До этого, 23 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.

Ранее, 22 ноября, Развожаев сообщал, что в Севастополе работают дежурные силы ПВО, сбиты два беспилотника. Губернатор отмечал, что все силы и службы находятся в боевой готовности, никакие гражданские объекты не пострадали. Позднее он отметил, что эти беспилотники пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС).

18 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. Аксенов подчеркнул, что проделанная работа по этому вопросу уже достигла такого уровня, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.

19 сентября Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

В конце октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В Минобороны РФ пояснили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Президент России Владимир Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.

Также 2 ноября сотрудники ФСБ РФ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал подорвать линии электропередачи в Крыму.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного в 2014 году референдума. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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