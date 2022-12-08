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Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Корабль Черноморского флота поразил беспилотник в акватории Черного моря в Севастополе. Об этом 8 декабря сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого, 6 декабря, пресс-служба губернатора также сообщала о двух сбитых беспилотниках в море в районе Севастополя.

23 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.

Ранее, 22 ноября, Развожаев сообщал, что в Севастополе работают дежурные силы ПВО, сбиты два беспилотника. Губернатор отмечал, что все силы и службы находятся в боевой готовности, никакие гражданские объекты не пострадали. Позднее он отметил, что эти беспилотники пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС).

8 ноября система ПВО также сбила беспилотник над акваторией Севастополя. До этого, 1 ноября, российские моряки сбили летающий беспилотник на севере Севастополя.

В конце октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В Минобороны РФ пояснили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Президент России Владимир Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.

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