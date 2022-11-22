В Севастополе система ПВО сбила два беспилотника

В Севастополе работают дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО), сбиты два беспилотника. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что все силы и службы находятся в боевой готовности, никакие гражданские объекты не пострадали.

8 ноября система ПВО сбила беспилотник над акваторией Севастополя. До этого, 1 ноября, российские моряки сбили летающий беспилотник на севере Севастополя.

В конце октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В Минобороны РФ пояснили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Президент России Владимир Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.