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Песков оценил роль ОДКБ в урегулировании конфликта Баку и Еревана

Песков назвал очевидной востребованность ОДКБ в урегулировании между Баку и Ереваном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, охарактеризовавшего работу ОДКБ в данной ситуации как фиаско.

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«Это точка зрения армянской стороны, это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Но с другой стороны, востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна», — сказал Песков на полях саммита объединения в Ереване.

В Ереване 23 ноября проходит саммит ОДКБ. Участие в нем принимает президент РФ Владимир Путин. Как сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась, проект решения Совета коллективной безопасности организации по оказанию помощи Армении согласован.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Ранее, 28 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Армении, Азербайджану и России необходимо еще раз сесть за стол переговоров, проанализировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и доложить о ней на заседании ОДКБ очно.

В то же время Пашинян заявил, что ожидает от ОДКБ политической оценки действиям Азербайджана на границе с Арменией.

1 ноября на саммите в Сочи на встрече с российским лидером президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года. В состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

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