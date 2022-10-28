Пашинян попросил ОДКБ дать политическую оценку действий Азербайджана

Ереван ожидает, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) даст политическую оценку действиям Азербайджана на границе с Арменией, заявил 28 октября премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании Совета ОДКБ.

«Пашинян подчеркнул необходимость четкой политической оценки со стороны ОДКБ азербайджанской агрессии, развязанной на суверенной территории Армении 12 мая 2021 года и после этого, в том числе 13–14 сентября 2022 года, и формирования дорожной карты для восстановления территориальной целостности Армении. По итогам заседания министрам иностранных дел стран ОДКБ поручено согласовать проект решения», — сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Ранее 28 октября Пашинян сообщил, что Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, которые предлагает Россия, и со своей стороны готова подтвердить это на встрече лидеров трех стран в Сочи.

26 октября премьер-министр Армении сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по приглашению президента России и провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Пашинян уточнил, что планирует обсудить с Путиным и Алиевым вопросы безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.