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Пашинян анонсировал встречу с Путиным и Алиевым в Сочи 31 октября

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Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

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«Есть приглашение президента России провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Я подтвердил свое участие, у меня нет информации о согласии президента Азербайджана», — сказал он 26 октября на правительственном часе в парламенте.

Пашинян уточнил, что планирует обсудить с Путиным и Алиевым вопросы безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, накопилось очень много вопросов, по которым следует обменяться идеями, разъяснениями, вопросами, и вы знаете повестку дня этих вопросов, начиная с вопроса обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе», — добавил он.

О том, что российский лидер пригласил Пашиняна и Алиева на трехсторонний саммит, стало известно 24 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье.

Ранее, 13 октября, Алиев в Астане заявил Путину, что настроен заключить долгосрочный мир с Арменией.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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