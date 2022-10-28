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Ереван готов установить отношения с Баку на предложенных РФ принципах

Пашинян: Армения готова установить отношения с Азербайджаном на предложенных РФ принципах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, которые предлагает Россия, и со своей стороны готова подтвердить это на встрече лидеров трех стран в Сочи. Об этом 28 октября сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия продолжит помогать и способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Россия выступала в качестве посредника и продолжит оказывать содействие в том, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора, подчеркнула спикер.

Ранее, 27 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

26 октября премьер-министр Армении сообщил, что планирует встретиться с Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по приглашению президента России и провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Пашинян уточнил, что планирует обсудить с Путиным и Алиевым вопросы безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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