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Путин примет участие по видеосвязи во внеочередном саммите ОДКБ

Песков: Путин примет участие по ВКС во внеочередном саммите ОДКБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин примет участие по видеосвязи во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Да. Это так. Примет участие по ВКС», — отметил он на соответствующий вопрос.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны инициировать встречу лидеров стран ОДКБ. Он добавил, что Ереван ожидает от ОДКБ четкой политической оценки ситуации и принятия дорожной карты о восстановлении «территориальной целостности Армении». Кроме того, Пашинян заявил, что желал бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 28 октября. Лидеры организации рассмотрят меры помощи Еревану, а также обсудят результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года из-за обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.

26 октября стало известно, что российский лидер Владимир Путин пригласил президента Азербайджана и премьер-министра Армении на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений между странами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье.

На встрече с Путиным в Астане 13 октября азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан настроен на заключение долгосрочного мира с Арменией.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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