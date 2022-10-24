Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит

Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений между странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

«На всех уровнях продолжаем работу с партнерами в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, согласование мирного договора, решение гуманитарных проблем, налаживание общественного и экспертного диалога. В то же время для достижения мира необходимы политическая воля и согласие обеих сторон», — заявила Захарова.

При этом она отметила, что Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы.

В частности, идет активная работа по насаждению антироссийских настроений в Армении.

«Убеждены, что попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом. Настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы», — подчеркнула Захарова.

14 октября Путин указал на необходимость по максимуму искать выходы из конфликтов на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). По словам главы государства, разногласия и конфликты появляются и при позитиве взаимодействия в рамках СНГ. Надо стремиться к поиску выхода из подобных ситуаций, где бы они ни появлялись.

В этот же день Путин назван неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы способствует дестабилизации на Кавказе через конфликт Армении и Азербайджана.

13 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения президента Франции о дестабилизирующей роли Москвы в конфликте Баку и Еревана неприемлемы. Она напомнила, что в отличие от Франции, которая только призывала к миру, Россия на практике содействовала урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В этот же день азербайджанский лидер Ильхам Алиев в Астане заявил своему российскому коллеге, что настроен заключить долгосрочный мир с Арменией.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.