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Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит

Захарова: Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений между странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

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«На всех уровнях продолжаем работу с партнерами в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, согласование мирного договора, решение гуманитарных проблем, налаживание общественного и экспертного диалога. В то же время для достижения мира необходимы политическая воля и согласие обеих сторон», — заявила Захарова.

При этом она отметила, что Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы.

В частности, идет активная работа по насаждению антироссийских настроений в Армении.

«Убеждены, что попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом. Настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы», — подчеркнула Захарова.

14 октября Путин указал на необходимость по максимуму искать выходы из конфликтов на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). По словам главы государства, разногласия и конфликты появляются и при позитиве взаимодействия в рамках СНГ. Надо стремиться к поиску выхода из подобных ситуаций, где бы они ни появлялись.

В этот же день Путин назван неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы способствует дестабилизации на Кавказе через конфликт Армении и Азербайджана.

13 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения президента Франции о дестабилизирующей роли Москвы в конфликте Баку и Еревана неприемлемы. Она напомнила, что в отличие от Франции, которая только призывала к миру, Россия на практике содействовала урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В этот же день азербайджанский лидер Ильхам Алиев в Астане заявил своему российскому коллеге, что настроен заключить долгосрочный мир с Арменией.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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