Захарова назвала неприемлемым заявление Макрона о конфликте Баку и Еревана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 октября заявила, что обвинения президента Франции Эммануэля Макрон о дестабилизирующей роли Москвы в конфликте Баку и Еревана неприемлемы.

13 октября Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в целенаправленном нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации в кавказском регионе.

«Считаем заявления Макрона <...> вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ», — приводит пресс-служба МИДа слова Захаровой.

Она напомнила, что в отличие от Франции, которая только призывала к миру, Россия на практике содействовала урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, дипломат упомянула трехстороннее соглашение, заключенное в ноябре 2020 года, после которого боевые действия прекратилась, а в регион зашли российские миротворцы.

«Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе», — резюмировала Захарова.

Ранее в этот же день президент Турции Ильхам Алиев в Астане заявил своему российскому коллеге Владимир Путину, что настроен заключить долгосрочный мир с Арменией.

Последний раз ситуация армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.