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Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху

Путин: заявления Макрона о роли России по Карабаху неприемлемы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы способствует дестабилизации на Кавказе через конфликт Армении и Азербайджана, неприемлемо. Об этом заявил в пятницу, 14 октября, президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран СНГ в Астане.

Глава государства рассказал, что с удивлением прочитал заявления Макрона о роли России по Нагорному Карабаху. По его мнению, в заявлениях Макрона отсутствует понимание самого хода конфликта.

«Вместе с тем, конечно, я с удивлением прочитал некоторые комментарии президента Франции. Считаю, что в них отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [эти высказывания] неприемлемы», — сказал Путин.

При этом российский лидер добавил, что при возможности еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции.

Ранее, 13 октября, Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в целенаправленном нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в кавказском регионе.

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В тот же день французского лидера раскритиковали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявление Макрона «вопиющим». Она указала, что «такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ».

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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