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Армения намерена инициировать встречу лидеров ОДКБ по ситуации на границе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Армения инициирует встречу лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ожидает четкой оценки ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом в среду, 26 октября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«В предстоящем времени планируем проведение внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, чтобы обсудить доклад, подготовленный мониторинговой группой ОДКБ во время визита в Армению. Надеюсь, что заседание состоится по возможности скоро», — сказал Пашинян в рамках правительственного часа в парламенте республики.

Премьер добавил, что Ереван ожидает от ОДКБ четкой политической оценки ситуации и принятия дорожной карты о восстановлении «территориальной целостности Армении».

Кроме того Пашинян заявил, что желал бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года

Ранее в этот день стало известно, что российский лидер Владимир Путин пригласил президента Азербайджана и премьер-министра Армении на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений между странами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье.

На встрече с Путиным в Астане 13 октября азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан настроен на заключение долгосрочного мира с Арменией.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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