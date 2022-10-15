Велик, но текуч: насколько русский язык распространен в Армении

Армения всегда была страной, для свободного передвижения по которой не требовалось знание ни армянского, ни любого другого языка, кроме русского . Его преподавание там долгие годы обязательно для всех школьников, начиная со второго класса, пока то же требование актуально и для первокурсников всех армянских вузов. Теме не менее, риск того, что русский язык может сдать свои позиции в Армении и его широкая распространенность не продлится вечно, существует, признал «Известиям» посол России в этой стране Сергей Копыркин . Что Россия уже делает и что еще может сделать, чтобы не терять русскоязычную Армению, — в материале «Известий».

Местные реалии

В населенном примерно пятью тысячами человек армянском городе Мегри в Сюникской области, зажатом в горной долине между Ираном и Азербайджаном, по-русски, кажется, говорят практически все, а если не говорят, то точно понимают .

— Здорово!, — по-свойски вместо более привычного «здравствуйте» кричит нам группа младших школьников школы №1 города Мегри.

Это школа с углубленным изучением русского языка, здесь его преподают по четыре часа в неделю , в отличие от школы №2 в том же городе, где языку Пушкина уделяют всего три урока, с гордостью рассказывает завуч учебного заведения Мария Микаэлян. И признает: некоторые дети могут бегло болтать по-русски уже ко второму классу, когда во всех армянских школах только-только вводят его изучение как иностранного . И это заслуга не столько семьи, сколько огромной популярности русских мультфильмов, признают все собеседники «Известий».

К этой «мультяшной» разговорной базе школа добавляет академические знания. Во многом благодаря Россотрудничеству, с 2011 года взявшего «под крыло» школу в Мегре , там есть не только учебники русского языка, но и всевозможные учебные пособия и много классической литературы.

— 9 класс, например, проходит сейчас «Пиковую даму». А вот тут у нас уголок «Для вас, любознательных» , — показывает завуч на большой плакат на стене. — Здесь мы вывешиваем для детей интересные факты о России, на прошлой неделе, например, тут был кратенький рассказ о том, как появились валенки .

К окончанию школы большинство учеников свободно говорят по-русски, потому для простоты и хороших баллов 70-80% выпускников выбирают сдавать ЕГЭ именно по нему в качестве иностранного, остальные выбирают немецкий (второй иностранный язык, которому в этой школе начинают учить с третьего класса).

Мария Микаэлян — потомственный русист , учительницей русского языка еще в советское время была ее мать, ту же специальность преподают и три ее родственницы.

— Это популярная профессия, хотя мы с сестрами в шутку молились, лишь бы у нас не было невесток-учительниц русского, чтобы хоть с ними не обсуждать дома рабочие моменты, — смеясь, говорит завуч школы №1.

В 10 минутах езды от Мегри расположился городок Агарак. Около средней школы Агаракского края, где каждый ребенок также изучает русский язык со второго класса, стоят двое парнишек лет по 13-14.

Велик, но текуч Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— А вы намерены как-то применять русский язык после школы? — спрашиваю ребят.

В ответ тишина и смущенная улыбка . И тут же в ход идет телефон, на котором один из учеников открывает гугл-переводчик с русского на армянский. «Хотела спросить, зачем вам русский по жизни, но вы его, оказывается, не знаете», — пишу я со смайликом и отдаю телефон. Парни вновь извиняющееся улыбаются, и мы расходимся.

— После школы максимум 30% выпускников могут свободно изъясняться по-русски , — честно признает завуч Александра Мкртчян, сама разговаривающая без малейшего акцента и кажущаяся женщиной, влюбленной в русский язык. — Медицинские специальности на русском все еще популярны, но далеко не все стремятся поступать в российские вузы. У нас огромная диаспора в США и Франции, отсюда интерес к английскому и французскому , в Армении институт Гёте очень активен, посольства США и Британии открыли отдельные языковые курсы. И есть ощущение, что Россия здесь несколько отстает. Хотя если возможностей будет больше, спрос будет .

Фронт работ

Как рассказывает первый секретарь посольства России в Армении Мария Коротина, русский язык сохраняет свое приоритетное место в армянской системе образования . Помимо школы, этот предмет обязателен и на первых курсах всех местных вузов, хотя уже в будущем учебном году, признает она, это правило должно быть пересмотрено в пользу свободного выбора иностранного языка самими высшими учебными заведениями.

Одним из главных примеров сотрудничества двух стран по линии образования служит Российско-Армянский славянский университет, созданный в Ереване еще 25 лет назад. Там ежегодно обучается порядка 5 тыс. студентов из обеих стран , получающих по окончании учебы двойной диплом. Конкурс на поступление всегда большой, и недобора в студентах не бывает, признает Мария Коротина.

Повышенным спросом, разумеется, пользуется и возможность уехать на бесплатное обучение в России — ежегодно для студентов из Армении выделяется порядка 250 квот, и за них среди армянской молодежи идет нешуточная конкурентная борьба. При этом информацию о возможности обучения в РФ стараются доводить и до армянской глубинки, для чего, в частности, Россотрудничество даже открыло недавно контактный центр в столице Сюникской области городе Капан.

Активное содействие желающим знать язык Пушкина Россия оказывает и по линии школьного образования.

— Мы содействуем и в поставке учебной, методической и художественной литературы для школ, поскольку тут возможности не такие хорошие. Большую роль играет Русский дом (так называются теперь представительства Россотрудничества), у него налажены контакты со всеми школами с углубленным изучением русского языка и с так называемым русским сектором, проводятся курсы повышения квалификации для педагогов, всяческое содействие оказываем любым мероприятиям, связанным с русским языком, — перечисляет представительница посольства.

И с удовлетворением отмечает, что помощь в популяризации русского оказывают и различные сторонние организации — по сути, просто «из любви к искусству» . К примеру, Дом Москвы в Ереване, появившийся в 2007 году в целях содействия культурному и деловому сотрудничеству между двумя столицами, открыл по всей Армении, включая отдаленные села, восемь центров для внешкольного и, что важно, бесплатного обучения детей русскому языку.

Набор сложностей

При этом ситуация с обучением ему не так однозначна, честно признает российский посол в Армении Сергей Копыркин. Он действительно популярен, и спрос на него большой, но есть и определенные барьеры , поставленные еще предыдущим руководством Армении в 2013 году.

— Интерес к российскому образованию очень высок: здесь много запросов от армян, желающих попасть в русские школы, их тут пять при минобороны РФ и управлении ФСБ и при погранотрядах. Но формально армянские дети не могут учиться в российских школах. Согласно законодательству Армении, преподавание в школах осуществляется только на армянском языке, и, если есть желание обучаться на ином, надо идти только в частные школы , — поясняет глава дипмиссии.

Велик, но текуч Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Непонятно пока и как вписать в армянское законодательство идею, обговоренную двумя странами на самом высшем уровне — о строительстве в Армении четырех русских школ.

— На уровне президента дана отмашка, под это имеется и финансирование. Но если на политическом уровне эта инициатива принята, то, когда дело доходит до практических аспектов, местное министерство образования это тормозит , заявляя, что в Армении нет дефицита с местами в русских классах. И тут еще надо понять, насколько импульс политического руководства был доведен до исполнителей, а во-вторых, прийти к пониманию, что именно подразумевать под русскими школами, — прямо говорит Сергей Копыркин.

Есть и проблема конкуренции. Американцы и британцы очень активно продвигают в Армении английский язык, вкладывая в это немалые средства — например, обеспечивая классы компьютерами.

— У нас — прямо могу сказать — несопоставимые финансовые возможности . Это тоже приходится учитывать. По разным линиям работа активизирована — и в плане оснащения учебной литературой, и в плане новых курсов, но это очень дорогостоящие вещи, поэтому все приходится делать поэтапно. Системы централизованного государственного обеспечения такого рода вещей у нас нет. Так что многое упирается и в средства, и в наличие четко отлаженного государственного механизма, который работал бы на проектной основе , — отмечает российский посол.

Пока, впрочем, широкая распространенность русского языка — это данность . В Ереване и других крупных городах на нем говорят очень многие (хотя «Известиям» попадались и молодые люди, общение с которыми приходилось вести на английском). С учетом же огромного туристического потока из России крупные магазины, отели и рестораны просто не могут позволить себе вообще не иметь русскоговорящих сотрудников. Не говоря про то, что русский служит языком общения и для большинства граждан других стран, приезжающих в Армению. Даже иностранные дипломаты в подавляющем большинстве случаев направляются в Ереван со знанием русского, а не армянского языка.