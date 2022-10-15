Велик, но текуч: насколько русский язык распространен в Армении
Армения всегда была страной, для свободного передвижения по которой не требовалось знание ни армянского, ни любого другого языка, кроме русского. Его преподавание там долгие годы обязательно для всех школьников, начиная со второго класса, пока то же требование актуально и для первокурсников всех армянских вузов. Теме не менее, риск того, что русский язык может сдать свои позиции в Армении и его широкая распространенность не продлится вечно, существует, признал «Известиям» посол России в этой стране Сергей Копыркин. Что Россия уже делает и что еще может сделать, чтобы не терять русскоязычную Армению, — в материале «Известий».
Местные реалии
В населенном примерно пятью тысячами человек армянском городе Мегри в Сюникской области, зажатом в горной долине между Ираном и Азербайджаном, по-русски, кажется, говорят практически все, а если не говорят, то точно понимают.
— Здорово!, — по-свойски вместо более привычного «здравствуйте» кричит нам группа младших школьников школы №1 города Мегри.
Это школа с углубленным изучением русского языка, здесь его преподают по четыре часа в неделю, в отличие от школы №2 в том же городе, где языку Пушкина уделяют всего три урока, с гордостью рассказывает завуч учебного заведения Мария Микаэлян. И признает: некоторые дети могут бегло болтать по-русски уже ко второму классу, когда во всех армянских школах только-только вводят его изучение как иностранного. И это заслуга не столько семьи, сколько огромной популярности русских мультфильмов, признают все собеседники «Известий».
К этой «мультяшной» разговорной базе школа добавляет академические знания. Во многом благодаря Россотрудничеству, с 2011 года взявшего «под крыло» школу в Мегре, там есть не только учебники русского языка, но и всевозможные учебные пособия и много классической литературы.
— 9 класс, например, проходит сейчас «Пиковую даму». А вот тут у нас уголок «Для вас, любознательных», — показывает завуч на большой плакат на стене. — Здесь мы вывешиваем для детей интересные факты о России, на прошлой неделе, например, тут был кратенький рассказ о том, как появились валенки.
К окончанию школы большинство учеников свободно говорят по-русски, потому для простоты и хороших баллов 70-80% выпускников выбирают сдавать ЕГЭ именно по нему в качестве иностранного, остальные выбирают немецкий (второй иностранный язык, которому в этой школе начинают учить с третьего класса).
Мария Микаэлян — потомственный русист, учительницей русского языка еще в советское время была ее мать, ту же специальность преподают и три ее родственницы.
— Это популярная профессия, хотя мы с сестрами в шутку молились, лишь бы у нас не было невесток-учительниц русского, чтобы хоть с ними не обсуждать дома рабочие моменты, — смеясь, говорит завуч школы №1.
В 10 минутах езды от Мегри расположился городок Агарак. Около средней школы Агаракского края, где каждый ребенок также изучает русский язык со второго класса, стоят двое парнишек лет по 13-14.
— А вы намерены как-то применять русский язык после школы? — спрашиваю ребят.
В ответ тишина и смущенная улыбка. И тут же в ход идет телефон, на котором один из учеников открывает гугл-переводчик с русского на армянский. «Хотела спросить, зачем вам русский по жизни, но вы его, оказывается, не знаете», — пишу я со смайликом и отдаю телефон. Парни вновь извиняющееся улыбаются, и мы расходимся.
— После школы максимум 30% выпускников могут свободно изъясняться по-русски, — честно признает завуч Александра Мкртчян, сама разговаривающая без малейшего акцента и кажущаяся женщиной, влюбленной в русский язык. — Медицинские специальности на русском все еще популярны, но далеко не все стремятся поступать в российские вузы. У нас огромная диаспора в США и Франции, отсюда интерес к английскому и французскому, в Армении институт Гёте очень активен, посольства США и Британии открыли отдельные языковые курсы. И есть ощущение, что Россия здесь несколько отстает. Хотя если возможностей будет больше, спрос будет.
Фронт работ
Как рассказывает первый секретарь посольства России в Армении Мария Коротина, русский язык сохраняет свое приоритетное место в армянской системе образования. Помимо школы, этот предмет обязателен и на первых курсах всех местных вузов, хотя уже в будущем учебном году, признает она, это правило должно быть пересмотрено в пользу свободного выбора иностранного языка самими высшими учебными заведениями.
Одним из главных примеров сотрудничества двух стран по линии образования служит Российско-Армянский славянский университет, созданный в Ереване еще 25 лет назад. Там ежегодно обучается порядка 5 тыс. студентов из обеих стран, получающих по окончании учебы двойной диплом. Конкурс на поступление всегда большой, и недобора в студентах не бывает, признает Мария Коротина.
Повышенным спросом, разумеется, пользуется и возможность уехать на бесплатное обучение в России — ежегодно для студентов из Армении выделяется порядка 250 квот, и за них среди армянской молодежи идет нешуточная конкурентная борьба. При этом информацию о возможности обучения в РФ стараются доводить и до армянской глубинки, для чего, в частности, Россотрудничество даже открыло недавно контактный центр в столице Сюникской области городе Капан.
Активное содействие желающим знать язык Пушкина Россия оказывает и по линии школьного образования.
— Мы содействуем и в поставке учебной, методической и художественной литературы для школ, поскольку тут возможности не такие хорошие. Большую роль играет Русский дом (так называются теперь представительства Россотрудничества), у него налажены контакты со всеми школами с углубленным изучением русского языка и с так называемым русским сектором, проводятся курсы повышения квалификации для педагогов, всяческое содействие оказываем любым мероприятиям, связанным с русским языком, — перечисляет представительница посольства.
И с удовлетворением отмечает, что помощь в популяризации русского оказывают и различные сторонние организации — по сути, просто «из любви к искусству». К примеру, Дом Москвы в Ереване, появившийся в 2007 году в целях содействия культурному и деловому сотрудничеству между двумя столицами, открыл по всей Армении, включая отдаленные села, восемь центров для внешкольного и, что важно, бесплатного обучения детей русскому языку.
Набор сложностей
При этом ситуация с обучением ему не так однозначна, честно признает российский посол в Армении Сергей Копыркин. Он действительно популярен, и спрос на него большой, но есть и определенные барьеры, поставленные еще предыдущим руководством Армении в 2013 году.
— Интерес к российскому образованию очень высок: здесь много запросов от армян, желающих попасть в русские школы, их тут пять при минобороны РФ и управлении ФСБ и при погранотрядах. Но формально армянские дети не могут учиться в российских школах. Согласно законодательству Армении, преподавание в школах осуществляется только на армянском языке, и, если есть желание обучаться на ином, надо идти только в частные школы, — поясняет глава дипмиссии.
Непонятно пока и как вписать в армянское законодательство идею, обговоренную двумя странами на самом высшем уровне — о строительстве в Армении четырех русских школ.
— На уровне президента дана отмашка, под это имеется и финансирование. Но если на политическом уровне эта инициатива принята, то, когда дело доходит до практических аспектов, местное министерство образования это тормозит, заявляя, что в Армении нет дефицита с местами в русских классах. И тут еще надо понять, насколько импульс политического руководства был доведен до исполнителей, а во-вторых, прийти к пониманию, что именно подразумевать под русскими школами, — прямо говорит Сергей Копыркин.
Есть и проблема конкуренции. Американцы и британцы очень активно продвигают в Армении английский язык, вкладывая в это немалые средства — например, обеспечивая классы компьютерами.
— У нас — прямо могу сказать — несопоставимые финансовые возможности. Это тоже приходится учитывать. По разным линиям работа активизирована — и в плане оснащения учебной литературой, и в плане новых курсов, но это очень дорогостоящие вещи, поэтому все приходится делать поэтапно. Системы централизованного государственного обеспечения такого рода вещей у нас нет. Так что многое упирается и в средства, и в наличие четко отлаженного государственного механизма, который работал бы на проектной основе, — отмечает российский посол.
Пока, впрочем, широкая распространенность русского языка — это данность. В Ереване и других крупных городах на нем говорят очень многие (хотя «Известиям» попадались и молодые люди, общение с которыми приходилось вести на английском). С учетом же огромного туристического потока из России крупные магазины, отели и рестораны просто не могут позволить себе вообще не иметь русскоговорящих сотрудников. Не говоря про то, что русский служит языком общения и для большинства граждан других стран, приезжающих в Армению. Даже иностранные дипломаты в подавляющем большинстве случаев направляются в Ереван со знанием русского, а не армянского языка.
Но, как в очередной раз подчеркивает Сергей Копыркин, «какие бы у нас ни были союзнические, братские отношения, наш успех прежде всего зависит от нашей проактивной работы и умения создать соответствующую систему и ее обеспечить финансово». А, значит, почивать на лаврах и бездействовать России никак нельзя.