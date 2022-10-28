РФ намерена содействовать подписанию Баку и Ереваном мирного договора

Россия продолжит помогать и способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Милли меджлиса (парламента ― Ред.) Азербайджана Сахибой Гафаровой в пятницу, 28 октября.

«Россия выступала в качестве посредника и продолжит оказывать содействие в том, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора», ― подчеркнула спикер.

Ранее, 27 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах провести встречу членов ОДКБ, чтобы четко оценить ситуацию принять дорожную карту восстановлении «территориальной целостности Армении». Также он выразил надежду подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2022 года.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.