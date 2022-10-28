Лукашенко заявил о важности очного проведения саммита ОДКБ в Ереване

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил заслушать доклады и провести саммит Совета Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ноябре в Ереване в очном формате. Такое предложение он выдвинул на внеочередной сессии ОДКБ, которая прошла 28 октября.

«В ноябре этого года, то есть буквально через месяц, мы встретимся не по телевизору, как сейчас, а в Ереване в рамках ОДКБ. Почему мы не можем заслушать доклады и сообщения, как будут развиваться события, прежде всего с учетом встречи Армения – Азербайджан – Россия?» — приводит слова Лукашенко БелТа.

Он отметил, что Армении, Азербайджану и России необходимо в этот период еще раз сесть за стол переговоров и проанализировать ситуацию.

«И доложить нам на заседании ОДКБ очно. И тогда мы примем решение», — подчеркнул белорусский лидер.

Выступая на этом же заседании, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает, что ОДКБ даст политическую оценку действиям Азербайджана на границе с Арменией.

В этот же день Пашинян сообщил, что Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, которые предлагает Россия, и со своей стороны готова подтвердить это на встрече лидеров трех стран в Сочи.

26 октября премьер-министр Армении сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по приглашению президента России и провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Пашинян уточнил, что планирует обсудить с Путиным и Алиевым вопросы безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.