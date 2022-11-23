Реклама
Прямой эфир
Мир
Израильская полиция рассматривает версию теракта при взрыве в Иерусалиме
Мир
На Украине открыли более четырех тысяч «пунктов несокрушимости»
Экономика
Болгария договорилась с Россией о продолжении экспорта нефти в обход санкций ЕС
Интернет
Хакеры RaHDIt опубликовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
Мир
Прокуратура Нидерландов объявит новые выводы по делу рейса MH17
Мир
В Китае уличили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за час
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
В США заявили о «крахе» платежной системы «Мир»
Происшествия
В Перми загорелось здание автосервиса на площади 800 кв. м
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы

Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в столицу Армении на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в среду, 23 ноября, сообщила пресс-служба Совбеза.

Больше чем блок: что нужно знать об ОДКБ
Устав первой миротворческой организации на территории СНГ появился 20 лет назад

«В Ереване Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении.

Саммит ОДКБ состоится в эту среду. Участие в нем будет принимать президент России Владимир Путин. Также глава государства встретится с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, участники заседания обсудят ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы. В частности, на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

Ранее, 8 ноября, Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко предстоящее заседание организации. До этого на внеочередной сессии ОДКБ, которая прошла 28 октября, президент Белоруссии предложил заслушать доклады и сообщения, как будут развиваться события, прежде всего с учетом встречи Армения – Азербайджан – Россия. Он отметил, что в этот период важно еще раз сесть за стол переговоров и проанализировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Выступая на этом же заседании, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает, что ОДКБ даст политическую оценку действиям Азербайджана на границе с Арменией.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022