Патрушев прибыл в Ереван на заседание саммита ОДКБ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в столицу Армении на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в среду, 23 ноября, сообщила пресс-служба Совбеза.

«В Ереване Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении.

Саммит ОДКБ состоится в эту среду. Участие в нем будет принимать президент России Владимир Путин. Также глава государства встретится с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, участники заседания обсудят ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы. В частности, на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

Ранее, 8 ноября, Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко предстоящее заседание организации. До этого на внеочередной сессии ОДКБ, которая прошла 28 октября, президент Белоруссии предложил заслушать доклады и сообщения, как будут развиваться события, прежде всего с учетом встречи Армения – Азербайджан – Россия. Он отметил, что в этот период важно еще раз сесть за стол переговоров и проанализировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Выступая на этом же заседании, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает, что ОДКБ даст политическую оценку действиям Азербайджана на границе с Арменией.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.