Лукашенко и Путин обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 8 ноября обсудили по телефону предстоящее заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване. Об этом сообщает «БелТА».

Также еще одной темой разговора глав государств стали белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Кроме того, стороны обсудили и график встреч до конца года.

Заседание ОДКБ в Ереване состоится 23 ноября.

Лукашенко на внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности, которая прошла 28 октября, заявил о важности очного проведения саммита ОДКБ в Ереване.

Он отметил, что Армении, Азербайджану и России необходимо в этот период еще раз сесть за стол переговоров и проанализировать ситуацию.

Ереван, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ожидает, что Организация договора о коллективной безопасности даст политическую оценку действиям Азербайджана на границе.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.