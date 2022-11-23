В ОДКБ сообщили о согласовании проекта решения о помощи Армении

Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по оказанию помощи Армении согласован. Об этом в среду, 23 ноября, заявил генсек Организации Станислав Зась на заседании совета глав МИД, Минобороны и Совбезов стран — членов ОДКБ в Ереване.

«В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Армении, подготовленный на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ», — сообщил Зась.

Он отметил, что в Кавказском регионе усилия правительства Армении и других участников соглашения играют положительную роль в достижении мирных договоренностей, в юридическом оформлении границ и разблокировании транспортных коммуникаций.

«Вместе с тем сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе. Та информация, которая к нам поступает через центр реагирования ОДКБ, подтверждает, что практически ежедневно возникают перестрелки на армяно-азербайджанской границе», — подчеркнул генсек ОДКБ.

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. Участие в нем примет президент России Владимир Путин. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы. В частности, на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

28 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает, что ОДКБ даст политическую оценку действиям Азербайджана на границе с Арменией.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.