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Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 2023 года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич [Токаев] представит нам его, если сочтет целесообразным», — сказал Пашинян в ходе саммита организации в Ереване, его выступление транслировал телеканал Armenian News на YouTube-канале.

Также Пашинян отметил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

«И я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между нашими союзниками — Киргизией и Таджикистаном», — заявил Пашинян.

Должность генсека ОДКБ с 2020 года занимает бывший государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась. Тасмагамбетов же в разные годы был премьер-министром Казахстана, акимом Астаны и Алматы. В настоящее время он является членом совета директоров российской автомобильной корпорации ПАО «КАМАЗ».

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. Участие в нем также принимает президент России Владимир Путин. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы. В частности, на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

ОДКБ — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

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