Генсек НАТО усомнился в преднамеренности инцидента с ракетами в Польше

Нет подтверждения, что инцидент с попаданием ракет на территорию Польши, стал результатом преднамеренных действий. Об этом в среду, 16 ноября, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«У нас нет данных, указывающих на то, что это была преднамеренная атака, и у нас нет данных, что Россия готовит наступательные боевые действия против НАТО», — сказал он по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше, трансляцию которого вело издание Guardian News на YouTube-канале.

Столтенберг отметил, что предварительный анализ заставляет предположить, что к инциденту, вероятно, привела ракета украинской ПВО. Также он сказал о продолжении расследования, призвав дождаться его результатов.

Днем ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты, в результате чего погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В свою очередь, президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что к взрыву в Польше привела система противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также указал, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, обломки ракет, показанные на видео, слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.