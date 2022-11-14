Рабочая партия Курдистана отвергла причастность к взрыву в Стамбуле

Рабочая партия Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, отвергла свою причастность к взрыву в Стамбуле. Об этом 14 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

«Для нас не может быть и речи о том, чтобы мирные жители стали нашими целями», — говорится в выдержки заявления РПК.

Таким образом, РПК опровергла утверждения Турции о том, что ее участники и сирийские курдские ополчения YPG несут ответственность за взрыв в центре Стамбула.

Ранее в понедельник турецкие СМИ сообщили, что подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле гражданка Сирии призналась в связях с запрещенной в Турции РПК. В страну она пробралась нелегально.

Были опубликованы кадры задержания подозреваемой.

Позже стало известно, что по делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек.

Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.