Опубликованы кадры задержания возможного исполнителя теракта в Стамбуле

Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемой в подрыве бомбы в Стамбуле.

На снимках подозреваемая запечатлена в наручниках. Также видно ее одежду, в которой она, предположительно, была в момент совершения теракта.

По предварительной информации, женщина могла оставить на улице пакет с бомбой и активировать ее. Фотографию подозреваемой ранее показал турецкий телеканал ODA TV.

Ранее в этот день глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, подозреваемого в теракте в центре Стамбула. По информации полиции, собранные улики пока указывают на причастность признанных в Турции террористическими сирийских группировок к организации атаки.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль 13 ноября. В результате трагедии погибли не менее шести человек, еще 81 получил ранения.14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавших в теракте были выписаны из медицинских учреждений города.

Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.