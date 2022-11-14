По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек
По делу о теракте на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле задержаны 46 подозреваемых. Об этом 14 ноября заявил глава минюста Турции Бекир Боздаг.
«На данный момент задержано 46 человек в связи с терактом на Таксиме», — цитирует его газета Yeni Şafak.
Взрыв прогремел 13 ноября. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, жертв среди россиян нет.
Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу.
Как заявили в МВД Турции, за происшествием могут стоять Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе организации Анкара считает террористическими.
Намекая на связи Вашингтона с YPG, глава МВД Турции Сулейман Сойлу резко ответил на соболезнования со стороны США по поводу взрыва. По его мнению, их можно расценивать, как если бы убийца первым прибыл на место преступления.
В то же время соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.