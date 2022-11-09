Американист спрогнозировал итоги выборов в конгресс США

Американист, политолог Малек Дудаков 9 ноября в беседе с «Известиями» предположил, что большинство в конгрессе США займет Республиканская партия.

Ранее в этот день лидер Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что контроль над палатой представителей США возвращается к республиканцам.

«Действительно, республиканцы имеют больше шансов на победу в палате представителей, но мы не знаем, во-первых, насколько крупным будет большинство. Но сейчас можно говорить о том, что они являются фаворитами. Я бы сказал, что Кевин Маккарти спешит немножко, но тем не менее его слова будут иметь отношение к реальности, когда уже подсчитают голоса в основном количестве округов», — сказал Дудаков.

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов. Их лидер Нэнси Пелоси была переизбрана.

Как уже отмечали эксперты, в случае победы республиканцев отношения России и США не изменятся. В частности, директор Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова РАН Валерий Гарбузов заявил, что антироссийский курс и поддержка Украины продолжатся.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса.

В свою очередь экс-президент США республиканец Дональд Трамп назвал страну «большим жирным провалом» после нахождения демократов у власти.