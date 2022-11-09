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Трамп назвал США при Байдене «большим жирным провалом»

Экс-глава Белого дома Трамп: США при президенте Байдене утратили авторитет в мире
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Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал страну «большим жирным провалом» после нахождения демократов у власти. Об этом политик 8 ноября заявил в интервью телеканалу NewsNation.

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«Наша страна прямо сейчас потеряла уверенность в себе. Она потеряла свое очарование. Она потеряла всё. Наша страна прямо сейчас — это большой жирный провал. Над нами смеются во всем мире», ― подчеркнул политик.

По его мнению, спасти страну от полного раскола общества сможет успех.

Также Трамп не подтвердил своих планов баллотироваться на второй президентский срок. В то же время, окажись он внезапно президентом, экс-президент сделал бы упор прежде всего на агрессивную борьбу с коррумпированными чиновниками.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса проходят 8 ноября. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Отмечается, что экс-президент США республиканец Дональд Трамп вместе с супругой Меланией проголосовали на промежуточных выборах в конгресс. По данным CBS, Трамп отдал свой голос за действующего губернатора — республиканца Рона Десантиса.

Также Дональд Трамп призвал начать расследование обстоятельств нарушений на участках для голосования в нескольких регионах страны. Так, по его информации, в одном из округов штата Аризона 20% машин подсчета не считывали бюллетени. Трамп призвал своих сторонников не сдаваться и не уходить с проблемных участков до тех пор, пока их голос не будет учтен.

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