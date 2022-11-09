Трамп призвал расследовать проблемы с голосованием в Аризоне

Экс-президент США Дональд Трамп возмутился нарушениями при проведении промежуточных выборов в стране и призвал проверить все случаи. Об этом политик 8 ноября написал в соцсети Truth Social.

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали: «Извините, вы уже отдали голос». Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», ― говорится в сообщении.

По словам Трампа, в одном из округов штата Аризона 20% машин не считывают бюллетени. Причем неполадку замечают только в местах, где преобладают сторонники Республиканской партии США. Политик подчеркнул, что в результате сильнее всего пострадали кандидат в губернаторы штата республиканец Кери Лейк и кандидат в сенат Блейк Мастерс.

«Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?» ― поинтересовался Трамп.

На фоне ряда проблем, возникших на выборах в конгресс, Трамп призвал своих сторонников не сдаваться и не уходить с участков до тех пор, пока их голос не будет учтен.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса проходят 8 ноября. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Накануне выборов, 7 ноября, Дональд Трамп заявил, что уверен в победе Республиканской партии на выборах. По его мнению, эта победа может стать «спасительной для страны».