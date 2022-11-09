Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Сюжет:

Трамп призвал расследовать проблемы с голосованием в Аризоне

Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах США
0
Фото: REUTERS/Bob Strong
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент США Дональд Трамп возмутился нарушениями при проведении промежуточных выборов в стране и призвал проверить все случаи. Об этом политик 8 ноября написал в соцсети Truth Social.

Двигатель конгресса: как в США прошел день выборов
С чем столкнулись американские избиратели и каковы шансы республиканцев на победу

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали: «Извините, вы уже отдали голос». Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», ― говорится в сообщении.

По словам Трампа, в одном из округов штата Аризона 20% машин не считывают бюллетени. Причем неполадку замечают только в местах, где преобладают сторонники Республиканской партии США. Политик подчеркнул, что в результате сильнее всего пострадали кандидат в губернаторы штата республиканец Кери Лейк и кандидат в сенат Блейк Мастерс.

«Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?» ― поинтересовался Трамп.

На фоне ряда проблем, возникших на выборах в конгресс, Трамп призвал своих сторонников не сдаваться и не уходить с участков до тех пор, пока их голос не будет учтен.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса проходят 8 ноября. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Накануне выборов, 7 ноября, Дональд Трамп заявил, что уверен в победе Республиканской партии на выборах. По его мнению, эта победа может стать «спасительной для страны».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022