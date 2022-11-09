Спикер палаты представителей США Пелоси переизбрана на новый срок

Действующий спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбрана на новый срок как конгрессвумен. Об этом 9 ноября сообщил телеканал NBC.

По предварительным данным, Пелоси, представляющая Демократическую партию, набрала 82,2% голосов в 11-м избирательном округе Калифорнии в ходе выборов в конгресс. Ее соперник от республиканцев Джон Деннис набрал 17,8% голосов.

Пелоси избирается в качестве члена палаты представителей с 1987 года. С 3 января 2019 года она является спикером.

Ранее 9 ноября сообщалось, что Республиканская партия США предварительно заняла 219 мест в палате представителей. Демократы получили 216 мест. Для контроля необходимо 218 мест.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса прошли 8 ноября, в настоящее время ведется подсчет голов. Граждане США переизбирают весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что президент наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

Днем ранее республиканец, экс-президент Дональд Трамп выразил уверенность в предстоящей победе Республиканской партии. По его мнению, победа республиканцев на выборах в американский конгресс может стать «спасительной для страны».