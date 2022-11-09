СМИ спрогнозировали победу республиканцев в борьбе за палату представителей

Республиканская партия США предварительно займет 219 мест в палате представителей на выборах в конгресс США, Демократическая партия — 216. Такой прогноз представил американский телеканал NBC.

Подчеркивается, что это предварительной прогноз. Телеканал также обращает внимание на то, что в случае с 13 местами исход избирательной гонки до конца не ясен.

Другие американские СМИ пока не отдают окончательно контроль над палатой представителей какой-либо партии. При этом многие признают, что, вероятнее всего, он перейдет к республиканцам.

Вместе с этим лидер республиканского меньшинства в палате представителей американского конгресса Кевин Маккарти был переизбран.

Для контроля над палатой представителей одной из партий необходимо набрать 218 мест из 435.

Вместе с тем для контроля в сенате республиканцам необходимо занять 51 место с учетом того, что в спорных ситуациях право голоса имеет вице-президент Камала Харрис, которая является представителем Демократической партии.

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

По мнению экспертов, отношения России и США не изменятся в случае победы республиканцев. В частности, по словам председателя Совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, если отношение США к России и изменится, то только в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и вообще в мире.