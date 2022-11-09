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Эксперты спрогнозировали отношения РФ и США после выборов в конгресс

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Фото: REUTERS/Cheney Orr
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Согласно последним прогнозам по выборам в США, парламент может полностью перейти под контроль Республиканской партии, что сильно пошатнет позиции демократов во власти, а также изменит внутреннюю политику страны. При этом, как посчитали опрошенные «Известиями» эксперты, больших изменений во внешней политике ждать не стоит.

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В частности, по словам председателя Совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, не нужно возлагать надежды на изменений отношений США к России.

«Не думаю, что политика США в отношении России изменится быстро. Если изменится, то в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и вообще в мире. Я не думаю, что выборы как-то драматически на это повлияют. Один из пунктов сплочения американской элиты», — отметил он.

В беседе с «Известиями» американист Малек Дудаков также указал на то, что выборы в конгресс США — вопрос больше относящийся к проблемах внутренней политики. Серьезная же смена курса может произойти лишь по итогам президентской гонки в 2024 году, добавил он.

Несмотря на то что официально день выборов был назначен на 8 ноября, по факту голосование началось еще в сентябре. Дело в досрочном формате, которым воспользовалось свыше 45 млн американцев.

8 ноября первые часы голосования прошли относительно гладко, однако далее посыпались сообщения о проблемах с техникой и попытках вмешаться в выборы. Так, о неполадках с машинами для голосования рассказали в Аризоне, Нью-Джерси, Техасе и Калифорнии, а в Иллинойсе заявили о кибератаке. Из-за этого подсчет голосов может занять до нескольких дней.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Двигатель Конгресса: как в США прошел день выборов

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