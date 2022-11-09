Байден испугался победы республиканцев в выборах в конгресс

Президент США Джо Байден заявил, что его администрацию ожидают «два ужасных года» в случае победы демократов на промежуточных выборах в конгресс. Об этом 8 ноября сообщает телеканал CNN.

«Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — заявил американский лидер небольшому кругу лиц на мероприятии по сбору средств в Чикаго.

Как отметил телеканал, смена руководства в палате представителей или сенате выведет президентство Байдена в совершенно новую фазу и лишит американского лидера возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса проходят 8 ноября. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

К настоящему времени известно, что экс-президент США республиканец Дональд Трамп вместе с супругой Меланией проголосовали на промежуточных выборах в конгресс. По данным CBS, Трамп отдал свой голос за действующего губернатора — республиканца Рона Десантиса.

При этом, по мнению директора Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова РАН Валерия Гарбузова, которое он высказал 8 ноября в пресс-центре МИЦ «Известия», возраст президента США Джо Байдена может стать поводом для требований его импичмента, если на выборах в конгресс победят республиканцы. Однако он отметил, что необходима будет тогда комиссия, которая должна будет засвидетельствовать недееспособность президента, это сделать не так просто.

Как заявил политический обозреватель Александр Гурнов в этот же день, результатом прихода к власти демократов стало сильное ухудшение экономической ситуации в Соединенных Штатах. Эксперт не стал однозначно предсказывать победу или демократов или республиканцев на выборах, однако подчеркнул, что если республиканцы победят, то помощь Украине, которая выгодна военно-промышленному комплексу, не прекратится.

Накануне республиканец, экс-президент Дональд Трамп выразил уверенность в предстоящей победе Республиканской партии. По его мнению, победа республиканцев на выборах в американский конгресс может стать «спасительной для страны».