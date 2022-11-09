Лидер республиканцев заявил о возврате контроля в палате представителей США

Контроль над палатой представителей США возвращается к Республиканской партии. Об этом 9 ноября заявил лидер политсилы Кевин Маккарти.

«Ясно, что мы возвращаем себе палату. Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а спикер Нэнси Пелоси — в меньшинстве», — заявил он журналистам в Вашингтоне.

Ранее сам Маккарти был переизбран в палату представителей от 23-го избирательного округа в Калифорнии.

Вместе с тем сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что возможная победа его партии на выборах в США не будет убедительной.

«Точно не республиканская волна, это чертовски точно. Волна была бы в случае победы в Нью-Гэмпшире и Колорадо», — цитирует его телеканал NBC News.

По данным на 9 ноября 10:30 мск, Республиканская партия, предварительно, получает 219 из 435 мест на выборах в палату представителей. Демократической партии достается 216 кресел.

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов. Их лидер Нэнси Пелоси была переизбрана.

По мнению экспертов, отношения России и США не изменятся в случае победы республиканцев. В частности, по словам председателя совета фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, если отношение США к России и изменится, то только в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и вообще в мире.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.