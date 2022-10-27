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В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону

Арестович: ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ситуация на херсонском направлении меняется в крайне неприятную для Украины сторону. Об этом 26 октября заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

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По его словам, под Херсоном сложилась тяжелая ситуация для украинских военных.

«Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — отметил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Кроме того, он заявил, что такую огромную военную силу ВСУ «смолоть будет очень тяжело».

Ранее в этот день российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод в Херсонской области. Кроме того, замгубернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил, что попытки украинских военных прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны. Также он развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области.

Накануне Стремоусов заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении остается стабильной. По его словам, на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек. На криворожском направлении противник также несет большие потери, в том числе среди наемников.

До этого, 24 октября, заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

В тот же день сообщалось о захвате в плен украинской группы диверсантов на линии фронта. Также в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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