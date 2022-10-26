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Стремоусов развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области

Стремоусов: Херсонскую область никто сдавать не будет, войска оттуда не уйдут
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут. Об этом заявил в среду, 26 октября, заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня это Херсонская область, и мы действуем как одно единое государство», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Также он добавил, что все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступить на регион ни к чему не приведут и атаки будут отражены. До этого Стремоусов информировал, что у ВСУ нет шансов продавить линию обороны в Херсонской области, пишет «Газета.Ru».

Накануне он заверил, что «фронт держится стабильно и постоянно укрепляется».

Стремоусов также заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении остается стабильной. По его словам, противник несет большие потери, в том числе среди наемников, на криворожском и николаевском направлениях.

24 октября заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Он указал, что, кроме того, войска несут большие потери в технике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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