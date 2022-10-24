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Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении

Стремоусов: ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении сотни военных
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют на херсонском направлении сотни военных. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Обстановка по требованию: российская армия отбила атаки под Херсоном
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«[Украинские формирования] идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается постоянная гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями. По 200 человек в день убивают», — сказал Стремоусов в эфире Первого канал.

Он также заявил о падении морального духа украинских военнослужащих.

Накануне Стремоусов сообщил, что ситуация на линии фронта в Херсонской области остается без изменений, все попытки украинских войск пробить оборону отражены. Кроме того, он указал, что ВСУ несут большие потери в технике. По его словам, в основном речь идет о разбитых и уничтоженных танках и бронетранспортерах.

Ранее, 18 октября, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

В частности, сообщалось, что при обстрелах Каховской ГЭС, разрушение дамбы которой грозит затоплением части районов региона, украинские подразделения использовали все ракеты, имевшиеся в их распоряжении.

В целях безопасности власти Херсона обратились к жителям города с просьбой переправиться на левый берег Днепра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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