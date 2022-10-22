В Херсоне заявили о применении ВСУ всех типов ракет для ударов по Каховской ГЭС

Все ракеты, имевшиеся в распоряжении вооруженных сил Украины (ВСУ), были применены в ходе обстрелов Каховской ГЭС. Об этом 22 октября заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live».

«Всё возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС», — сообщил он.

Леонтьев добавил, что и Новая Каховка, и сама ГЭС практически ежедневно становятся целью для ракетных ударов HIMARS и HARM. Он отметил, что количество выпущенных ракет по региону может достигать 120 единиц в сутки, однако российские системы противовоздушной обороны научились справляться с ракетными ударами и перехватывают значительную часть снарядов противника.

Отдельно Леонтьев подчеркнул, что, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, Каховская ГЭС продолжает функционировать.

Ранее 22 октября Леонтьев сообщил о том, что на Каховском водохранилище начали сбрасывать больше воды, чтобы снизить ущерб при возможном разрушении гидроэлектростанции. Он отметил, что уровень воды ниже по течению вырос. По его словам, все затворы открыты, в настоящее время происходит предварительный сброс воды.

В этот же день постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя рассказал о том, что Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской гидроэлектростанции.

До этого, 19 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1–1,5 м. Населенные пункты, в которые могут хлынуть потоки, определены.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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