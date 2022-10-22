Жителей Херсонской области призвали перейти на левый берег Днепра

Власти Херсона обратились к жителям города с просьбой переправиться на левый берег Днепра. Об этом говорится 22 октября в Telegram-канале городской администрации.

«Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», —отметили власти.

Людей призвали позаботиться о родных и близких, взять с собой документы, ценные вещи и одежду.

Власти Херсонской области принимают меры, чтобы обезопасить жителей.

Ранее в субботу глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что при обстрелах Каховской ГЭС, разрушение дамбы которой грозит затоплением части районов региона, вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали все ракеты, имевшиеся в их распоряжении.

Речь шла как об оружии времен СССР, так и о западных вооружениях. По его словам, и Новая Каховка, и сама ГЭС практически ежедневно становятся целью для ракетных ударов американских систем HIMARS и HARM.

В этот же день постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя рассказал о том, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской гидроэлектростанции. Ее разрушение грозит затоплением части Херсонской области.

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