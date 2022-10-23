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В Херсонской области пресекли попытки ВСУ пробить линию обороны

Власти Херсонской области заявили о провале попыток ВСУ пробить линию обороны
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Ситуация на линии фронта в Херсонской области остается без изменений, все попытки украинский войск пробить оборону отражены. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«На фронтах Херсонской области Российской Федерации, всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Кроме того, он указал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе и технике. По его словам, в основном речь идет о разбитых и уничтоженных танках и бронетранспортерах противника.

Ранее, 21 октября, Стремоусов заявил, что российские войска продолжают держать оборону на херсонском направлении. Чуть позднее местные СМИ сообщили, что над Херсоном, в области Антоновского моста, сработали системы ПВО.

В начале этой недели командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

В частности сообщалось, что при обстрелах Каховской ГЭС, разрушение дамбы которой грозит затоплением части районов региона, вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали все ракеты, имевшиеся в их распоряжении.

Власти Херсона обратились к жителям города с просьбой переправиться на левый берег Днепра. Людей призвали позаботиться о родных и близких, взять с собой документы, ценные вещи и одежду.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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