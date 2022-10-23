В Херсонской области пресекли попытки ВСУ пробить линию обороны

Ситуация на линии фронта в Херсонской области остается без изменений, все попытки украинский войск пробить оборону отражены. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На фронтах Херсонской области Российской Федерации, всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Кроме того, он указал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе и технике. По его словам, в основном речь идет о разбитых и уничтоженных танках и бронетранспортерах противника.

Ранее, 21 октября, Стремоусов заявил, что российские войска продолжают держать оборону на херсонском направлении. Чуть позднее местные СМИ сообщили, что над Херсоном, в области Антоновского моста, сработали системы ПВО.

В начале этой недели командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

В частности сообщалось, что при обстрелах Каховской ГЭС, разрушение дамбы которой грозит затоплением части районов региона, вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали все ракеты, имевшиеся в их распоряжении.

Власти Херсона обратились к жителям города с просьбой переправиться на левый берег Днепра. Людей призвали позаботиться о родных и близких, взять с собой документы, ценные вещи и одежду.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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