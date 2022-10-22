Стремоусов заявил об отсутствии изменений на херсонском направлении

Ситуация на херсонском направлении остается неизменной, союзные силы держат оборону. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На херсонском направлении всё без изменений. Оборону держим», — написал он в своем Telegram-канале за полчаса до полуночи.

Чуть позднее местные СМИ сообщили, что над Херсоном, в области Антоновского моста, сработали системы ПВО.

Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что украинские боевики вновь предприняли попытку обстрела гражданской переправы в Херсоне близ Антоновского моста.

18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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