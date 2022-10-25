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Стремоусов заявил о стабильной ситуации на херсонском направлении

Стремоусов сообщил, что фронт на херсонском направлении держится стабильно
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Ситуация на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении остается стабильной. Об этом сообщил во вторник, 25 октября, заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

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«Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется», — отметил он.

По его словам, на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли несколько тысяч человек. На криворожском направлении противник также несет большие потери, в том числе среди наемников.

Накануне Стремоусов заявил, что ежедневно ВСУ теряют на херсонском направлении сотни военных. Он также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

В тот же день сообщалось о захвате в плен украинской группы диверсантов на линии фронта. Также в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны.

Ранее, 18 октября, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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