Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области
Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«На утро 24 октября в Херсонской области на бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Кроме того, в районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны. Сейчас, по словам Стремоусова, всё под контролем.
Днем ранее Стремоусов заявил, что линия фронта в Херсонской области усиливается новыми силами, а все попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбиты. По его словам, отдельные небольшие группы ВСУ пытаются пробить линию обороны российских войск, однако сразу же рассеиваются благодаря огню артиллерии.
В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что все атаки ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Херсонской областях были отбиты. Кроме того, ВС РФ отразили попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении и на николаево-криворожском направлении, сообщили в министерстве.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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